Dini değerlere hakaret etmişti: Prof. Dr. Celal Şengör adliyeye geldi

Celal Şengör hakkında, 23 Mayıs 'ta katıldığı programda kullandığı sözler nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
Şengör, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Şengör'ün öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Prof. Dr. Celal Şengör'e Fatih Altaylı da eşlik etti.
Peygamberlere büyük saygısızlık
Daha önce kendi dışkısını yediği ve kız öğrencilerinin taciz ettiği açıklamalarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir televizyon programında Hazreti İbrahim'in tarihsel olarak var olmadığını, hatta Hazreti Musa ve İsa'nın bile hikayelerden ibaret olduğunu savunarak kutsal kitap olarak kabul edilen Tevrat, İnciller ve Kur'an için "Onlar masal" demişti.