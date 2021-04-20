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Gündem Dini değerlerle alay eden şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
ADANA

Dini değerlerle alay eden şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Dini değerlerle alay eden şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Adana’da Çoban Dede türbesi içinde video çekip, sosyal medyada paylaştığı görüntülerle Ramazan ayında dini değerlerle alay eden şahıs, Mardin’in Midyat ilçesinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi İHA
Dini değerlerle alay eden şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Türbedeki görüntüler tepkiye neden oldu

Adana'da Çoban Dede Türbesi içerisinde sosyal medyada dini hassasiyetleri alaya alacak şekilde Tiktok videosu çekti. Tepki çeken görüntülerin ardından H.Ş., yeni çekimler için geldiği Mardin’in Midyat ilçesinde gözaltına alındı. H.Ş., sorgusu tamamlandıktan sonra TCK’nın 216’ncı maddesi gereği "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan adliyeye sevk edildi. H.Ş., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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