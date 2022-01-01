Gündem Diriliş Şairi Sezai Karakoç çocuk yüreğinin ateş aldığı yerde yad edildi Üstadı hatırlatmaya devam edeceğiz
KAHRAMANMARAŞ

Diriliş Şair’i Sezai Karakoç ‘çocuk yüreğinin ateş aldığı yer’de yad edildi: Üstadı hatırlatmaya devam edeceğiz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Üstat, Kahramanmaraş’ı ’çocuk yüreğimin ateş aldığı yer’ diye tarif ediyordu. Kendisine ekim ayında ‘Fahri Hemşerilik Beratı’ takdim etmiştik. Biz şiir ve edebiyatın başkenti olarak değerlerimizi hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Diriliş Şair’i Sezai Karakoç ‘çocuk yüreğinin ateş aldığı yer’de yad edildi: Üstadı hatırlatmaya devam edeceğiz
​Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Aralık Kültür Sanat Sezonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sezai Karakoç Şiirleri Akşamı etkinliğine katıldı.

Kentte 2 gün boyunca birbirinden özel konuklarla 6 oturumun gerçekleştirildiği “Sezai Karakoç Günleri” çerçevesinde düzenlenen etkinliklerin sonuncusu olan programda İbrahim Sadri, Türk edebiyatının abide isminden “Mona Rosa”, “Köşe”, “Karayılan”, “Liliyar” gibi unutulmaz şiirleri seslendirdi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe sanatseverler de büyük bir ilgi gösterdi.

"ÇOCUK YÜREĞİMİN ATEŞ ALDIĞI YER"

Etkinlik sonrası konuşma yapan Güngör, “Üstat Sezai Karakoç’un aziz hatırasını yaşatmak için programlar yaptık. Bize de yolu, ‘Çocuk yüreğimin ateş aldığı yer’ olarak tarif ettiği bu kahraman şehirden geçen üstadımızı son günlerinde görmek nasip oldu. Kendisine ekim ayında ‘Fahri hemşerilik Beratı’ takdim etmiştik. Yaklaşık iki saat boyunca aralıksız sohbet ettik, unutulmaz bir akşamdı. Tek tesellim kendisinin son anlarında yanında olmak” ifadelerine yer verdi.

Sezai Karakoç
Sezai Karakoç

"HATIRLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Güngör, “Üstat, Ergani‘den kalkıp Kahramanmaraş’a gelmiş. Bana ilkokul yıllarından itibaren eğitim hayatını anlattı. Allah rahmet eylesin çok önemli bir değerimizdi, bir dava adamıydı. Bu şehir nice kıymetleri sinesinde barındırıyor. Üstadı rahmetle minnetle anıyoruz. Biz şiir ve edebiyatın başkenti olarak değerlerimizi hatırlamaya ve hatırlatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sezai Karakoç'un eserleri gençlere emanet
HAYAT
Sezai Karakoç'un eserleri gençlere emanet

Üstat Sezai Karakoç kırık gözlüğünü telle tuttururdu
GÜNDEM
Üstat Sezai Karakoç kırık gözlüğünü telle tuttururdu

Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı
HAYAT
Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı
Ben Osmanlıdan kalmayım

'Ben Osmanlı'dan kalmayım'

Üç padişah, 27 başbakan ve 12 cumhurbaşkanı gördü.
Hurdalıkta akıl almaz olay

Hurdalıkta akıl almaz olay

​Yanan aracın bagajını açan ekipler dehşete düştü.
Uludağda kaybolan Danimarkalı genç Bayraktar İHA sayesinde kurtarıldı

Kandil'de tespit edilen 4 PKK'lı terörist öldürüldü.

Kaşarda<br> akılalmaz hile

Kaşarda
akılalmaz hile

Almadan önce mutlaka bunu kontrol edin.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.