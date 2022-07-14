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GAZİANTEP

Diş hekimine meslektaşından saldırı: Kafası ve dudağına beş dikişi atıldı

Gaziantep'te diş hekimi Atalay Gençel, meslektaşı Onur B. tarafından evinin önünde darbedilip yerde sürüklendi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, yüzünde morluklar oluşan Gençel, "Meslektaşım tarafından darbedilmek üzücü. Şikayetçiyim" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Diş hekimine meslektaşından saldırı: Kafası ve dudağına beş dikişi atıldı
Diş hekimi Atalay Gençel

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 11 Temmuz'da Atalay Gençel’in çalıştığı kliniğe gelen M.G.B., diş ağrısı şikayetiyle muayene oldu. Gençel, tetkikleri yapıp M.G.B'nin dişinin çekilmesi gerektiğini söyleyerek işlem yaptı.

M.G.B. ise daha önce muayene olduğu ve dişini çekmediklerini ileri sürdüğü diş hekimi Onur B.'nin çalıştığı kliniğin sitesine girerek olumsuz yorumlarda bulundu.

Yorumların ardından Onur B., çalıştığı kliniğe gelip Atalay Gençel'in tehdit etti. Dün akşam saatlerinde ise iş yerinden çıkıp Fatih Mahallesi'ndeki evine giden Gençel, burada Onur B.'nin saldırısına uğradı.

Başından ve yüzünden yaralanan Gençel, hastaneye gidip tedavi oldu, ardından polise şikayette bulundu.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

'MESLEKTAŞIMDAN ŞİDDET GÖRMEK ÇOK ÜZDÜ'

Atalay Gençel, 2 gün önce hastanın diş ağrısı şikayetiyle geldiğini anlatarak, "Kliniğimizde nöbetçi hekimdim. Bir hasta diş ağrısı şikayetiyle geldi. Başka bir klinikten geldiğini ve dişinin ağrısının geçmediğini söyledi. Müdahale ettim, dişte apse olduğunu gördük ve dişin çekime gitmesi gerektiğini anlattım. Hastanın dişinin çekilmesi gerektiğini anlattım. Tedavi sürecinde dişi çekebileceğimizi, isterse de tedavi aldığı diğer klinikte çekim ve sonrasındaki tedavi sürecini sürdürebileceğini söyledim. "Çekin hocam" dedi. Hastanın dişini çektik ve uğurladık. Bana saldıran kişinin ilk etapta hasta yakını olduğunu düşündük. Hasta yakını diye düşündüğümüz için, hastamıza ulaştık, dişle ilgili, "Hiçbir sorunumuz yok memnun kaldım" dedi ve kapattık. Akşam 19.00 sıralarında işimden çıktım evime doğru gidiyordum. Evimin önünde babamla durdum. O sırada birisi arkadan, "Bakar mısınız?" diye seslendi. "Buyurun" dedim. Elimden telefonu almaya çalıştı ve o sırada direkt saldırdı. Bana saldıran kişinin sonradan diş hekimi bir arkadaşımız olduğunu öğrendim. Buna çok üzüldüm. Keşke bunu yapmadan önce bizi arayıp derdi, sorunu neymiş söyleseydi. Sonrasında öğreniyoruz ki hasta ilk gittiği klinik hakkında sosyal medyada olumsuz yorumlarda bulunmuş. Klinik sonrasında hastaya ulaşıyor. Klinik bu yorumu sonrasında hastaya sildiriyor. Yorumu da görmedik. Arkadaşı da tanımam zaten ilk defa gördüm. Sonrasında hastayla oradaki hekim arasında iletişimden kaynaklı bir durumdan dolayı bana saldırdı. Saldırıyı yapan kişinin de bir hekim olması ayrı bir üzücü durum. Hasta yakınlarının saldırmasına alışmıştık ama bir hekimin başka bir hekime saldırması çok garip. Hekim hakkında şikayetçi oldum. Şikayetimden de vazgeçmeyeceğim. Saldırı sonucunda gözümde, başımın sağ tarafında, kafama iki dikiş atıldı. Yine dudağıma da üç dikiş atıldı. Kulaklarımın arkasında şişlik var. Dizimde sıyrık ve yaralar var. Yerde sürüklendim" diye konuştu.

Gençel'in şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul’da ortalığı savaş alanına çeviren olay: Tartıştığı kişiyi otomobille ezmeye çalışırken işyerine daldı
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Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Karaköy’de meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 34 ERM 704 plakalı otomobiliyle semte gelen Emre Can Arslan, burada yolda gördüğü biriyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Ardından aracına binen Arslan, geri manevra yaparak tartıştığı kişiyi ezmeye çalıştı. Adamı son anda kendini geri çekmesiyle kurtulurken sürücü Arslan bu kez de aracı üzerine sürdü.
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Ancak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil mobilya dükkanına daldı.
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Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda aracından inen sürücü bu kez ezmeye çalıştığı adama saldırdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu tarafları çevredeki esnaf ayırırken, olay nedeniyle ise vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, iş yerinde ise büyük maddi hasar meydana geldi.
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Öte yandan ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler de gördükleri manzara karşısında şaşırdı.
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. Ekiplerin inceleme yaparak tutanak tutmasının ardından otomobil trafik çekicisi yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.
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Sürücü Emre Can Arslan’ın ise yapılan testinde alkolsüz olduğu öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülen sürücüye ifadesinin alınmasının ardından “mala zarar verme” suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan sürücü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.<br>
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Olayla ilgili konuşan Numan Dümün, “Arkadaş galiba alkollüymüş, tam bilmiyoruz. Buradan geliyor, madde bağımlısı arkadaş da ona el ve kol hareketleri yapıyor. Bu da rahatsız oluyor ve geri gelerek onu ezmeye çalışıyor ama ezemiyor. Kaldırıma çıkıyor ve burada da vitesi ileriye alarak gaza basıyor ve bizim dükkana dalıyor. Sürücü kazadan sonra araçtan çıkıp adama saldırdı. Dükkanda o esnada 5 kişi vardı ama ben dışarıdaydım. Yaralı yok, maddi hasar var, tek temennimiz budur. Cana geleceğine mala gelsin ama bu da kötü oldu, çok zarar var” dedi.<br>Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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İstanbul’da dehşet anları kamerada Otomobille birini ezmeye çalışırken işyerine daldı
Title
İstanbul’da dehşet anları kamerada Otomobille birini ezmeye çalışırken işyerine daldı
Title
İstanbul’da dehşet anları kamerada Otomobille birini ezmeye çalışırken işyerine daldı
Title
İstanbul’da dehşet anları kamerada Otomobille birini ezmeye çalışırken işyerine daldı
Title
İstanbul’da dehşet anları kamerada Otomobille birini ezmeye çalışırken işyerine daldı
Title
İstanbul’da dehşet anları kamerada Otomobille birini ezmeye çalışırken işyerine daldı
Title
İstanbul’da dehşet anları kamerada Otomobille birini ezmeye çalışırken işyerine daldı
İstanbul’da ortalığı savaş alanına çeviren olay: Tartıştığı kişiyi otomobille ezmeye çalışırken işyerine daldı
Karaköy'de otomobil sürücüsü, geri manevra yaparak ve ileriye giderek birini ezmeye çalıştığı esnada kontrolü kaybedip işyerine daldı. Dehşet anları kameraya yansırken, ortalığın savaş alanına döndüğü olayda araçtan inen sürücü ezmeye çalıştığı adama saldırdı.

Malatya'da kan donduran olay: Defalarca bıçaklanıp ölüme terk edildi
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Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi’nde meydana geldi.
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Edinilen bilgiler göre, Solmaz caddesi üzerinde bulunan dağlık bir alanda, yerde kanlar içerisinde yatan bir kişiyi gören çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahsın 29 yaşındaki C.O. olduğu belirlendi.
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Sırt, karın ve göğüs bölgelerinde birçok bıçak darbesine maruz kaldığı tespit edilen şahıs, ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, ekipler olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
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Hastanede tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, ekipler olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Malatya'da kan donduran olay: Defalarca bıçaklanıp ölüme terk edildi
Malatya'da 29 yaşındaki bir genç vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanarak dağlık bir alanda ölüme terk edildi. Polisin bulduğu genç kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Fayton gezisinde faciadan dönüldü: İkisi çocuk beş kişi ölümden döndü
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Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde yaşandı.
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Edinilen bilgiye göre, 2’si çocuk 4 kişi, Abidin Y.’nin kullandığı faytona binerek gezmeye çıktı. Fayton Atatürk Parkı’na geldiğinde bir anda at ürkerek hızla caddede koşmaya başladı.
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Sürücü Abidin Y., dört nala koşan atı ne yapsa da bir türlü durduramadı. Faytondaki kadınların yardım çığlığını duyan motorize trafik ekibi de peşlerine takıldı.
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Trafikte tehlikeli bir şekilde ilerleyen fayton, Kazım Karabekir Paşa Mahallesinde kavşaktan döndüğü esnada sol arka tekerinin yerinden çıkması üzerine durdu. Korkulu anların yaşandığı olayda faytonda bulunan kadınlardan Emine Ö., fenalık geçirerek olduğu yere bayıldı. Emine Ö, çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fayton sürücüsü ile diğer yolcularında yaşananlardan bir hayli korktukları gözlendi.
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Polis ekiplerine yaşadıklarını anlatan fayton sürücüsü Abidin Y., “Bir yere çarpmadan buraya kadar geldik. Allah korudu bizleri. Yoksa bir arabaya çarpsak parçalanırdık. Büyük bir kaza atlattık\" dedi.
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Torunlarına sarılan kadınsa yaşadıkları korkuyu uzun süre üzerinden atamadı. Sahibi tarafından bağlı olduğu faytondan çıkarılan at ise götürüldü.
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Korkudan bayılan Emine Ö.’de yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
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Faytonun araç trafiğinin yoğun olduğu caddede yaklaşık 2 kilometre kaza yapmadan ilerlemesi herkesi şaşırttı.
Fayton gezisinde faciadan dönüldü: İkisi çocuk beş kişi ölümden döndü
Karaman'da bindikleri faytonla gezmeye çıkan 2'si çocuk 4 kişi, sürücünün ürken atı durduramaması üzerine ölümden döndü. Yaklaşık 2 kilometre boyunca kaza yapmadan ilerleyen fayton, tekerinin yerinden çıkması üzerine durabildi.


Hem mağdurum hem de gülüyorum

'Hem mağdurum hem de gülüyorum'

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