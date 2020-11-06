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Gündem Disipline çağırılan Özdağ Geçen hafta FETÖnün imamıyla yemek yiyen de çağırılacak mı?
POLİTİKA

Disipline çağırılan Özdağ: Geçen hafta FETÖ’nün imamıyla yemek yiyen de çağırılacak mı?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik iddiaları nedeniyle savunma yapmaya çağırılmasına cevap verdi. Özdağ, İYİ Parti genel başkan yardımcısının, Giresun'da lokantada FETÖ'nün Adliye imamı olmakla suçlanan bir avukatla yemek yediğini öne sürerek, “Merak ediyorum, Genel Başkan yardımcısını da disipline verecekler mi” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümit Özdağ
Ümit Özdağ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik "FETÖ'cü" suçlaması nedeniyle 81 il başkanının başvurusu üzerine Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Disiplin kurulu Özdağ’dan 7 gün içinde savunma yapmasını istedi.

İYİ Partili Kavuncu'ya "FETÖ'cü" diyen Özdağ'ın savunması istendi
GÜNDEM
İYİ Partili Kavuncu'ya "FETÖ'cü" diyen Özdağ'ın savunması istendi

Özdağ yeni bir iddiada bulundu

Bu karara Twitter hesabından yanıt veren Özdağ, “Merak ediyorum. 10 gün önce Giresun'da lokantada FETÖ'nün Adliye imamı olmakla suçlanan davası devam eden avukat ile bütün il protokolunun oturduğu masanın karşısında yemek yiyen Genel Başkan yardımcısını da disipline verecekler mi?” dedi.

İYİ Partili Özdağ'dan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu çıkışı: FETÖ'nün yurt dışındaki birimlerinde üst düzey görevler aldı Akşener'i uyarmıştım
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İYİ Partili Özdağ'dan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu çıkışı: FETÖ'nün yurt dışındaki birimlerinde üst düzey görevler aldı Akşener'i uyarmıştım
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CNNTürk'te konuşan Özdağ, Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu belirterek 'Partiye ilk girmek istediği zaman Meral Akşener'i uyardım. Böylelikle kurucular arasında yer almadı. Ancak daha sonra partiye girerek sözcü oldu ardından da İstanbul il başkanı oldu. Kendisi FETÖ'nün Kazakistan'daki yapılanmasında uzun yıllar görev almış bir isim' ifadelerini kullandı.


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