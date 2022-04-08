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ANKARA

Dışişleri: Azerbaycan ve Ermenistan'ın uzlaşmaya varmasından memnuniyet duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı'nca Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması hazırlıklarına başlanması ve ortak sınır komisyonu kurulmasına ilişkin uzlaşmaya varılmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
Dışişleri: Azerbaycan ve Ermenistanın uzlaşmaya varmasından memnuniyet duyuyoruz
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan önceki gün Brüksel'de bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in ev sahipliğinde 6 Nisan'da Brüksel’de gerçekleştirdikleri görüşme neticesinde, iki ülkenin Dışişleri Bakanlarına barış anlaşması hazırlıklarına başlanması hususunda talimat verilmesi ve iki ülke arasında nisan ayının sonuna kadar ortak sınır komisyonu kurulmasına ilişkin uzlaşmaya varılmasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, bölgede barış ve istikrar ortamının sağlanması için yürütülen çabaları desteklemekte ve bu çabalara aktif katkı sağlamaktadır" denildi.

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