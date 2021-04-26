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POLİTİKA

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Ermeni grubun Türk aileye saldırması olayını yakından takip ediyoruz

Fransa'da yaklaşık 40 kişilik Ermeni bir grubun, Türk ailenin evine girerek saldırı gerçekleştirmesine ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, olayın yakından takipçisi olduklarını söyledi. Kıran, "Fransız makamlarından beklentimiz, Türk toplumunun her bir ferdinin güvenliğinin sağlanması, saldırganların derhal yargı önünde hesap vermeleridir" dedi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Ermeni grubun Türk aileye saldırması olayını yakından takip ediyoruz
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Fransa'nın Saint-Die-Des-Vosges kentinde Ermeni bir grubun saldırısına uğrayan Türk aileyi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Yeni Şafak'ın "Fransa'da 40 kişilik Ermeni gruptan Türk aileye alçak saldırı: 4 yaralı var" haberini alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu barbarlığı lanetliyoruz. Fransız makamlarından beklentimiz, Türk toplumunun her bir ferdinin güvenliğinin sağlanması, saldırganların derhal yargı önünde hesap vermeleridir. Vatandaşlarımızı arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Konunun yakından takipçisiyiz."

Ne olmuştu?

  • Fransa'nın Saint-Die-Des-Vosges'un Kellerman Mahallesi'nde yaklaşık 40 kişilik Ermeni bir grup, Türk ailenin evine girerek saldırı gerçekleştirmişti. Ermeni grubun Türk ailesine saldırması sonucu 4 kişi yaralanmıştı.

Fransa'da 40 kişilik Ermeni gruptan Türk aileye alçak saldırı: 4 yaralı var
DÜNYA
Fransa'da 40 kişilik Ermeni gruptan Türk aileye alçak saldırı: 4 yaralı var
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