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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB Türkiye'yi oyalamasın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun sona ermesi nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, AB, Yunanistan'a ve Ermenistan'a mesaj verdi. "Yunanistan'ın tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmesi lazım" diyen Çavuşoğlu, Ermenistan'a da Azerbaycan'la iyi geçinme ve komşularının toprağına göz dikmeme çağrısı yaptı. AB'nin Türkiye'yi oyalamaması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, "AB artık masaya dönmeli, somut adımlar atmalı. Türkiye'yi oyalamasınlar. İlişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB Türkiyeyi oyalamasın
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu sona erdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun sona ermesi nedeniyle basını bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Komşulara mesaj: Provokasyondan vazgeçin

Çavuşoğlu, "Akdeniz'i dostluk denizi haline getirmek bizim elimizde. AB artık masaya dönmeli, somut adımlar atmalı. Türkiye'yi oyalamasınlar. İlişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Yunanistan'ın tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmesi lazım. Ermenistan, komşularının toprağına göz dikmek yerine onlarla iyi geçinmeli" açıklamalarında bulundu.

Rus turistler Türkiye'yi istiyor

Turizm konusuna da değinen Çavuşoğlu, "Geçen sene 2 milyondan fazla turist geldi salgına rağmen. Bu sene 2 milyondan fazla Rus turistin gelmek istediğini görüyoruz. Alınan karar bizi ve Rusları memnun etti. Türkiye’ye yönelik birçok ülke kısıtlamaları kaldırmaya başladı. Hollanda değerlendiriyor. Fransa da Türkiye’yi kırmızı listeden çıkardı" dedi.

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