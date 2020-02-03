Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD’nin açıkladığı belge barış değil, ilhak planıdır İslam İşbirliği Teşkilatı'nın, ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı sözde barış planını görüşeceği dışişleri bakanları düzeyindeki olağanüstü toplantı başladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD’nin (Filistin ile ilgili) açıkladığı belge barış değil, ilhak planıdır" dedi. Çavuşoğlu, "Filistin kararlarını destekler görünüp hilafına hareket edenler var. İlkesizliği Allah da ümmet de affetmez. İki dünyada hesap veremezler" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 03 Şubat 2020, 11:48 Son Güncelleme: 03 Şubat 2020, 11:58 AA