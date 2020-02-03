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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD’nin açıkladığı belge barış değil, ilhak planıdır

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın, ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı sözde barış planını görüşeceği dışişleri bakanları düzeyindeki olağanüstü toplantı başladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD’nin (Filistin ile ilgili) açıkladığı belge barış değil, ilhak planıdır" dedi. Çavuşoğlu, "Filistin kararlarını destekler görünüp hilafına hareket edenler var. İlkesizliği Allah da ümmet de affetmez. İki dünyada hesap veremezler" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını görüşeceği dışişleri bakanları düzeyindeki olağanüstü toplantı, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde başladı.

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İİT'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada toplantı kapsamında sözde barış planına yönelik İİT'nin tutumunun yanı sıra Filistin meselesinin ele alınacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını görüşeceği dışişleri bakanları düzeyindeki olağanüstü toplantıda yaptığı konuşmada, "ABD’nin (Filistin ile ilgili) açıkladığı belge barış değil, ilhak planıdır" dedi.

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'İlkesizliği Allah da ümmet de affetmez'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Önümüzdeki plan İsrail’in maksimalist taleplerinin ABD’nin ağzından dikte edildiği bir satış belgesidir" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "Filistin kararlarını destekler görünüp hilafına hareket edenler var. İlkesizliği Allah da ümmet de affetmez. İki dünyada hesap veremezler" dedi.

Barış değil ilhak planı

Barış değil ilhak planı

Bakan Çavuşoğlu, İİT'nin olağanüstü toplantısında konuştu.
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