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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB'nin Türkiye'yle iş birliği yapması şart

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Çavuşoğlu, ''Uluslararası ve bölgesel istikrar için AB'nin Türkiye ile iş birliği yapması şart" dedi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABnin Türkiyeyle iş birliği yapması şart
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesinin ardından, ''Uluslararası ve bölgesel istikrar için AB’nin Türkiye’yle iş birliği yapması şart'' mesajı verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Çavuşoğlu, Borrell ile bir araya geldi.

İŞ BİRLİĞİ ŞART

Görüşme sonrası Twitter'dan açıklama yapan Çavuşoğlu, ''Afganistan, Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkilerini ele aldık. Uluslararası ve bölgesel istikrar için AB'nin Türkiye ile iş birliği yapması şart'' değerlendirmesinde bulundu.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Çavuşoğlu, New York'taki temasları kapsamında, Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ve Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou ile de görüşme gerçekleştirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu-Keşmir Temas Grubu Toplantısı'nda ise Bakan Çavuşoğlu, Keşmir halkıyla dayanışmanın sürdürüleceği mesajı verdi.

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