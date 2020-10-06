Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün Azerbaycan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek

İletişim Başkanlığı Karabağ dosyasını açtı, uluslarası uzmanlar tarihi gerçekleri anlattı

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini oluşturan Karabağ'ın Ermenistan tarafından yaklaşık 30 yıldır işgali ve son yaşanan gelişmelerle ilgili İletişim Başkanlığı bilgilendirici bir video hazırladı. ABD'nin eski Azerbaycan Büyükelçisi Matthew Bryza, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IRIS) Başkan Yardımcısı olan Didier Billion, Emekli Albay Savunma Strateji ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda ile yapılan röportajlarda bölgedeki gelişmeler değerlendirildi. Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uluslararası topluma seslenerek '30 yıldır devam eden Dağlık Karabağ ihtilafının çözümü ancak Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesiyle mümkün olacaktır. Türkiye, haklı davasında kardeş Azerbaycan'ın her zaman yanındadır. Uluslararası toplum yasa dışı işgal karşısında artık sessiz kalamaz' dedi.



