Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'a gidecek - Son dakika haberleri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün Azerbaycan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Azerbaycan’a çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi. Çavuşoğlu'nun, ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edilmesi beklenirken, mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la, Yukarı Karabağ'daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı kaydedildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu'nun bugün çalışma ziyareti için Azerbaycan’a gideceği belirtildi.
Çavuşoğlu'nun, ziyaret sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilmesi öngörülürken, mevkidaşı Ceyhun Bayramov'la, Yukarı Karabağ'daki son durum ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı kaydedildi.