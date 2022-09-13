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ANKARA

Bakan Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü: Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki 'Ermeni provokasyonlarına' ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, "Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan’la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve işbirliğine odaklanmalı." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mevkidaşı Bayramov ile Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki "Ermeni provokasyonlarını" ele aldıklarını duyurdu.

Çavuşoğlu, "Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan'la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve iş birliğine odaklanmalı." ifadesini kullandı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar başladı
DÜNYA
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışmalar başladı

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun dün akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

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Ermenistan sınırdaki Azerbaycan askerlerine silahla ateş açtı
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Ermenistan sınırdaki Azerbaycan askerlerine silahla ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu sınırda çatışmaların başladığını duyurdu. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın saldırılarına SİHA'lar ve top atışlarıyla karşılık verirken, çatışmalarda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.


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