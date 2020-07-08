Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Birleşik Krallıkla yakın işbirliğimizi görüşmek için Londradayız
POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Birleşik Krallık’la yakın işbirliğimizi görüşmek için Londra’dayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya geldi. Çavuşoğlu, ziyaretini “Yeni normal” döneminde dostumuz ve stratejik ortağımız Birleşik Krallık’la yakın işbirliğimizi görüşmek için Londra’dayız" notuyla paylaştı.

Haber Merkezi İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Londra'da.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Londra'da.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya geldi. Çavuşoğlu, mevkidaşı Dominic Raab ile gerçekleştireceği görüşmelerde, Brexit öncesi ve sonrası dahil olmak üzere Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkilerinin yanı sıra, turizm, Covid-19 salgınıyla mücadele ve güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor.

Çavuşoğlu, ziyaretini “Yeni normal” döneminde dostumuz ve stratejik ortağımız Birleşik Krallık’la yakın işbirliğimizi görüşmek için Londra’dayız" notuyla paylaştı.

AB temsilcisinden kritik ziyaret: Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'ye sert vize serbestisi uyarısı
GÜNDEM
AB temsilcisinden kritik ziyaret: Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'ye sert vize serbestisi uyarısı

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: 137 ülkeye yardım gönderdik
GÜNDEM
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: 137 ülkeye yardım gönderdik
Abone Ol Google News
Taksici haberinde bugün

Taksici haberinde bugün

Küçücük bebek arabaya kustu diye 400 lira istedi.
LGBT zorbalığı!

LGBT zorbalığı!

Gökkuşağı figürünü kullanmayan LC Waikiki'ye boykot başlattılar.
Akşener helikopter ve uçakla söndürülen Gelibolu yangını hakkında konuştu: Ne yangın söndürme uçağı var ne de alacak para

​Boğulan mültecilerin çıkarılması için çalışmalar başladı.

​Numan Kurtulmuş'a soruldu: İnşallah daha önce açılır.

Kabadayı yarbaya kötü haber

Kabadayı yarbaya kötü haber

​'Ederin kaç para?' diyerek polislere hakaretler etmişti.

​Musab, okuduğu ilahilerle gönüllerde yer edindi.

BIST 100 endeksi 120 bin puanın üzerini gördü.

Minibüsler tıka basa doldu, kapılar kapanmadı.

İnanılmaz olay

İnanılmaz olay

İspanya'da Lucas Ocampos tarihe geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.