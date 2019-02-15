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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bunun kaçarı alternatifi yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sınır ötesi operasyonlarına ilişkin net konuştu. Bugüne kadar Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda yapılan operasyonlara değinen Bakan Çavuşoğlu, ''DEAŞ, PKK, YPG, El Nusra fark etmez terörist teröristtir. Bundan sonra da sınırımızın ötesindeki YPG, PKK teröristlerini temizleyeceğiz. Öyle de böyle de temizleyeceğiz. Bunun kaçarı, alternatifi yoktur" diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Kumluca ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.

TANZİMLERİ KİMSE SUİSTİMAL ETMESİN

Konuşmasında tanzim satış konusuna da değinen Bakan Çavuşoğlu tanzim satışın amacının hak etmeden, aradan haksız şekilde kazanç sağlayanlarla mücadele etmek olduğunu belirterek "Tanzim satış çiftçi ve tüketiciyi korumaktır. Aracılar kalktığı için tüketiciler makul fiyattan ürün alıyor. Kimse bu işi suistimal etmesin, çiftçimizi koruyacağız çiftçilerin yükünü, girdilerini azaltmak için çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kaydetti.

SINIR ÖTESİNDEKİ TERÖRİSTLERİ TEMİZLEYECEĞİZ

Sınır ötesi operasyonlarına da değinen Bakan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda nasıl teröristleri temizlediysek DEAŞ, PKK, YPG, El Nusra fark etmez terörist teröristtir. Bundan sonra da sınırımızın ötesindeki YPG, PKK teröristlerini temizleyeceğiz. Öyle de böyle de temizleyeceğiz. Bunun kaçarı, alternatifi yoktur" dedi.

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