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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İngiltere'yle serbest ticaret anlaşması imzalamaya çok yakınız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin İngiltere ile sanayi ürünleri, tarım ürünleri ve hizmetleri kapsayan bir serbest ticaret anlaşması imzalamaya çok yakın olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, serbest ticaret anlaşmasının yanı sıra Türk vatandaşlarının İngiltere'de iş kurmasına olanak sağlayan Ankara Anlaşması'na benzer başka bir anlaşmayı da müzakere ettiklerinin altını çizdi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'de Financial Times'a röportaj verdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'de Financial Times'a röportaj verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çarşamba günü Londra'ya yaptığı ziyarette Financial Times'a verdiği röportajda, iki taraf arasında prensipte anlaşmaya ilişkin hiçbir görüş ayrılığı olmadığını ancak bazı teknik konulara son halinin verilmesi gerektiğini kaydetti.

Serbest ticaret anlaşması müzakereleri için "Çok iyi gidiyor ve sonuçlandırmaya çok yakınız." değerlendirmesinde bulunan Çavuşoğlu, "İkili ticaretimizin hacmine bakarsanız, bunun yüzde 95'ini sanayi ürünleri oluşturuyor ve bu konuda mutabık kaldık. Yüzde 5'i ise tarım ürünleri ve hizmetlerden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

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20 milyar dolarlık hedef

İngiltere'nin Türkiye'nin "stratejik müttefiki" olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, İngiltere'yle Brexit sonrası dönemde ikili ticareti arttırmayı kararlaştırdıklarını, bu kapsamda 20 milyar dolarlık bir hedef belirlediklerini kaydetti.

  • Çavuşoğlu, serbest ticaret anlaşmasının yanı sıra Türk vatandaşlarının İngiltere'de iş kurmasına olanak sağlayan Ankara Anlaşması'na benzer başka bir anlaşmayı da müzakere ettiklerinin altını çizdi.

Ticaret bakanları görüşecek

Gazeteye konuşan İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığından üst düzey bir yetkili de ticaret anlaşması görüşmelerinin "iyi ilerlediğini" ve Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss ile Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Ranil Jayawardena'nın gelecek hafta Türk mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini belirtti.

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Bakan Çavuşoğlu açıkladı: 137 ülkeye yardım gönderdik

Öte yandan haberde, İngiltere'nin Almanya'dan sonra Türkiye'nin ikinci en büyük ticaret ortağı olduğu ve İngiltere'yle bir serbest ticaret anlaşmasına varılmasının özellikle otomobil üreticileri, tekstil fabrikaları ve beyaz eşya üreticileri için kritik kabul edildiği bilgisi paylaşıldı.

İngiltere-Türkiye arasındaki toplam ticaretin geçen yıl 18,8 milyar sterline ulaştığı hatırlatılan haberde, Türkiye'de aralarında BP, Shell, Vodafone, HSBC, Aviva ve Diageo'nun da olduğu 2 bin 500'den fazla İngiliz şirketi bulunduğuna vurgu yapıldı.

Türkiye'nin İngiltere'ye ihracatını ise büyük ölçüde araç, beyaz eşya ve tekstil ürünlerinin oluşturduğu belirtildi.

Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Manchester'da başkonsolosluk açacağız
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Bakan Çavuşoğlu duyurdu: Manchester'da başkonsolosluk açacağız
Resmi temasları kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından kabul edildi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından İngiltere Başbakanlık Çalışma Ofisi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'Sayın Borris Johsan'a Cumhurbaşkanımızın selamını ilettik. Türkiye'ye olan davetini ilettik. Bebeği için tebrik ettik. Brexit sonrası serbest ticaret anlaşması ile ilgili müzakerelerimiz var bir de Ankara Anlaşmasıyla ilgili vatandaşlarımızın etkilenmemesi için müzakerelerimiz var. Bunları neticelendirmek istiyoruz. Size güzel bir haberi burada yaşayan vatandaşlarımız için paylaşmak isterim. Manchester'da da bir başkonsolosluk açacağız' dedi.

Bakan Çavuşoğlu, AB temsilcisi Borrell'e el dezenfektanı 'Borel' hediye etti
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Bakan Çavuşoğlu, AB temsilcisi Borrell'e el dezenfektanı 'Borel' hediye etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e bor katkılı el dezenfektanı 'Borel' hediye etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından gönderilen bir hediye olduğunu belirten Çavuşoğlu, 'Antibakteriyel el dezenfektanı. İsmi de Borel, borik asitten yapılıyor. Enerji Bakanımız isim hakkı talep etmeyin diye bir l'yi eksik yapmış' dedi.

'Dünyada en iyi sağlık sistemine sahip ülkelerden biriyiz'
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'Dünyada en iyi sağlık sistemine sahip ülkelerden biriyiz'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Sağlıklı Turizm Güvenli Kent' tanıtım toplantısında, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin konuştu. 'Aldığımız tedbirler sayesinde mücadelede en başarılı ülkelerden biri olduk. Dünyada en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biriyiz' diyen Çavuşoğlu, 'Bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz. 130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye etmek istedi. Bu ülkelerin 230 bin vatandaşının tahliye edilmesine katkı sağladık' dedi.


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