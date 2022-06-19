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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu-Abdullahiyan görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.

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Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu-Abdullahiyan görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.

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