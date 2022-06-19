Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefonda görüştü

Bakan Soylu'dan 'SİHA üretimine son verme' vaadinde bulunan CHP'li Tanrıkulu'na: Bu millet seni değil bakan Dışişlerinin lağımcısı bile yapmaz

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar'ı yargılayacakları imasında bulundu. Skandal gelişmeye ilişkin Gaziantep'te açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, ''Ben Dışişleri Bakanı olursam SİHA'ların üretimine son vereceğim' diyor. Ulan bu millet seni Dışişleri Bakanı değil Dışişlerinin lağımcısı yapmaz lağımcısı' dedi.