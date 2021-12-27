Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İstanbul-Erivan uçuşları kısa sürede başlayacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

#CANLI Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/fyCXo46hrL — Yeni Şafak (@yenisafak) December 27, 2021

Bu yıl pek çok sorunlu konuda normalleşme adımları attık. BAE, Mısır, Bahreyn ve İsrail'deki temaslarımızı biliyorsunuz. Bu süreçleri gerçekçi bir yaklaşımla ele alacağız. Keza Fransa'daki ilişkilerdeki gerginliği azaltmaya başladık.

ERMENİSTAN

Ermenistan ile normalleşme konusunda karşılıklı temsilciler atadık. İstanbul-Erivan uçuşları kısa sürede başlayacak.

3+3 formatındaki toplantımızın ilkini gerçekleştirdik.

Ermenistan ile karşılıklı atanan temsilciler ilk toplantıyı Moskova'da yapacak.

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AFGANİSTAN

Afganistan'da binlerce kız çocuğuna eğitim veriyoruz. Kabil'de bir okul açılması için temaslarımız devam ediyor. Afganistan'ın üniversite sınavı birincisi kızımız Türkiye'de tıp eğitimi görüyor.

Katar ile birlikte Kabil Havalimanı'nın işletmesini almak için çalışıyoruz.

Balkanların 1990'lara geri dönmesini izin veremeyiz.

DOĞU AKDENİZ

Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızı dikkatli bir şekilde koruduk. Kıbrıs'ta egemen eşitlik konusunda iki devletli çözümü uluslararası gündeme soktuk.

ABD İLE İLİŞKİLER

Anlaşmazlıklarımız var ama ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz.

Bununla birlikte Yunanistan ile istişarî görüşmeleri tekrar başlattık. AB ile ilişkileri somu bir şekilde ilerletmek istesek de maalesef AB aynı iradeyi ortaya koyamadık. Ancak, üç konuda anlaşma vardık: sağlık, güvenlik, çevre.

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Sayın Cumhurbaşkanımız ve Biden'ın gerçekleştirdiği stratejik ortaklıklar devam ediyor.

YUNANİSTAN

Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın son zamanlardaki tansiyonu yükseltme girişimi son derece tehlikedir. Bu konuda tutumuz bellidir.

RUSYA

Diğer taraftan Rusya ile temaslarımız yakın düzeyde devam etti. Ukrayna'da özellikle Donmbas'ta çözüme ulaşılmasını destekliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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