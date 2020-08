Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Libya'da sorun çözülmüş değil masadan kaçan Hafter her an saldırabilir Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada "Sahada sükunet var diye her şey bitmiş değil, Libya'da sorun çözülmüş değil, tam tersine karmaşık bir durum var, işbirliği devam etmeli. Biz çözüm için masaya oturduk ama masadan kalkan hep Hafter oldu. Hafter siyasi çözüme inanmıyor, yeniden saldırabilir, masadan kaçan Hafter" dedi.

Haber Merkezi 06 Ağustos 2020, 13:40 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2020, 13:57 Yeni Şafak