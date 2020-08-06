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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Libya'da sorun çözülmüş değil masadan kaçan Hafter her an saldırabilir

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada "Sahada sükunet var diye her şey bitmiş değil, Libya'da sorun çözülmüş değil, tam tersine karmaşık bir durum var, işbirliği devam etmeli. Biz çözüm için masaya oturduk ama masadan kalkan hep Hafter oldu. Hafter siyasi çözüme inanmıyor, yeniden saldırabilir, masadan kaçan Hafter" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Libya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu. "AB Libya'ya güçlü destek vermeli." diyen Çavuşoğlu, "Hafter her an Trablus'a saldırabilir. Bu saldırıların bir menzili var. Cufra ve Sirte bu menzilin içine giriyor. Hafter ve destekçileri hazırlık yaparken, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin meşru endişelerini de herkesin anlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Almanya'ya da çağrıda bulunan Çavuşoğlu, "Berlin Konferansı'nın ev sahibi. Almanya'nın tarafsız olması gerekiyor. Fransa'nın baskısı ile Almanya gemi gönderdi. Onların da çok gönüllü olduğunu düşünmüyoruz." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Siyasi süreç ve askeri konuları ele aldık. AB'nin Libya konusunda daha çok destek vermesi gerekiyor.

Sahada bir sukunet var. Halk hizmet bekliyor. Ulusal mutabakat hükümetinin kontrolü altında yaşayan halkın beklentileri var. Temel hizmetlerin verilmesi lazım.

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Geçmişte firmalarımızın çalışmaları var, alacakları var. Firmalarımızın teminat mektupları var. Bunları da bir komisyon halinde görüşülüyor. Gelecek hafta bir heyet Türkiye'ye gelecek. Bunları da ele alıyoruz.

LİBYA'DA SORUN ÇÖZÜLMÜŞ DEĞİL

Rusya ile görüşmeleri devam ettirme konusunda mutabakatımız ortada.
  • Sahada sükunet var diye her şey bitmiş değil, Libya'da sorun çözülmüş değil, tam tersine karmaşık bir durum var, işbirliği devam etmeli.

Hafter her an Trablus'a saldırabilir. Bu saldırıların bir menzili var. Cufra ve Sirte bu menzilin içine giriyor. Hafter ve destekçileri hazırlık yaparken, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin meşru endişelerini de herkesin anlaması gerekiyor.

Buraların Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verilmesi gündemde.

Libya'da firmalarımızın yarım kalan yatırımları, alacakları var, bunlar da bir komisyon halinde görüşülüyor, gelecek hafta bir heyet Türkiye'ye gidecek.

MASADAN KAÇAN HAFTER!

  • Biz çözüm için masaya oturduk ama masadan kalkan hep Hafter oldu. Hafter siyasi çözüme inanmıyor, yeniden saldırabilir, masadan kaçan Hafter.

Almanya'nın taraflı bir operasyona dahil olması, sorunu daha karmaşık hale getiren yanlış bir hareket olur.

BEYRUT'TAKİ PATLAMA BÜYÜK BİR FELAKET

  • Maalesef büyük bir felaket. Büyük bir patlama oldu. Şuanda 150 ölü var. 5000'den fazla yaralı var. 8 tane vatandaşımız yaralandı, 7 tanesi ayakta tedavi oldu. Ama 1 tanesi maalesef dışarı çıkmaya çalışırken kafasına cisimler vuruyor. Bu cisimlerden dolayı da beyin sarsıntısı geçirdi. İlk ameliyatını oldu, ikinci ameliyat da olabilir. Biz Türkiye'ye getirmek istedik. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere takip ediyoruz.

Lübnan'a AFAD koordinasyonunda bir heyet gönderdik. 1 saat önce Lübnan Başbakanı ile AFAD Başkanı görüşecekti.

Acil yardım önemli ama bu şehrin tekrar imarı var. Maalesef kardeş Lübnan ciddi sıkıntılar yaşadı. Biz her zaman Lübnan'ın yanında olduk, bundan sonra da kardeş Lübnan halkının yanında olacağız.

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