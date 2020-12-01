Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, video telekonferans (VTC) yöntemiyle NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığını belirtti.
#NATO Dışişleri Bakanları VTC Toplantısı’na katıldık. NATO’nun gündemindeki konulara ilaveten, Yukarı Karabağ, Doğu Akdeniz, Libya ve gemimize yönelik gayrı meşru müdahale hakkındaki görüşlerimizi vurguladık. pic.twitter.com/JjiyLXjQVC
#NATO Dışişleri Bakanları VTC Toplantısı’na katıldık. NATO’nun gündemindeki konulara ilaveten, Yukarı Karabağ, Doğu Akdeniz, Libya ve gemimize yönelik gayrı meşru müdahale hakkındaki görüşlerimizi vurguladık. pic.twitter.com/JjiyLXjQVC— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 1, 2020
Bakan Çavuşoğlu, "NATO'nun gündemindeki konulara ilaveten, Yukarı Karabağ, Doğu Akdeniz, Libya ve gemimize yönelik gayrimeşru müdahale hakkındaki görüşlerimizi vurguladık." mesajını paylaştı.