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Gündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı
ANKARA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "NATO'nun gündemindeki konulara ilaveten, Yukarı Karabağ, Doğu Akdeniz, Libya ve gemimize yönelik gayrimeşru müdahale hakkındaki görüşlerimizi vurguladık." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, video telekonferans (VTC) yöntemiyle NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, "NATO'nun gündemindeki konulara ilaveten, Yukarı Karabağ, Doğu Akdeniz, Libya ve gemimize yönelik gayrimeşru müdahale hakkındaki görüşlerimizi vurguladık." mesajını paylaştı.

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