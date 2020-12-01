Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

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TCDD'den 'Marmaray'da aktarma kalktı' iddialarına yalanlama

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, bazı gazete ve internet haber sitelerinde, Marmaray Hattı’nda ne kadar durak gittiği fark etmeksizin 7 TL ödeneceğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.