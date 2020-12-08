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Gündem Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Görüşmede, Yukarı Karabağ, Ukrayna ve Türkiye’de gözaltına alınan Rus gazeteciler ele alındı.

Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Görüşmede, Yukarı Karabağ, Ukrayna ve Türkiye’de gözaltına alınan Rus gazeteciler ele alındı.

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