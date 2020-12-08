Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Görüşmede, Yukarı Karabağ, Ukrayna ve Türkiye’de gözaltına alınan Rus gazeteciler ele alındı.
Görüşmede, Yukarı Karabağ, Ukrayna ve Türkiye’de gözaltına alınan Rus gazeteciler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Görüşmede, Yukarı Karabağ, Ukrayna ve Türkiye’de gözaltına alınan Rus gazeteciler ele alındı.
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