Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriyelilerin Suriye'ye gönüllü şekilde dönüşü konusunda beraber çalışıyoruz

Doğu Akdeniz'de doğalgaz sondaj çalışmaları devam ederken Meral Akşener: Akdeniz'de bir tek biz gaz arayamıyoruz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin dış politikasını eleştirdi. Yaptığı eleştiride Doğu Akdeniz'de doğalgaz sondaj çalışmaları devam ederken 'Akdeniz'de herkes gaz arıyor, bir tek biz arayamıyoruz.' ifadelerini kullandı.



