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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriyelilerin Suriye'ye gönüllü şekilde dönüşü konusunda beraber çalışıyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriyelilerin Suriye'ye gönüllü şekilde dönüşü konusunda beraber çalışıyoruz. Bu konuda özellikle bakanlar düzeyinde bir konferansa Türkiye'de ev sahipliği yapmak istiyoruz.

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Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriyelilerin Suriyeye gönüllü şekilde dönüşü konusunda beraber çalışıyoruz
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriyelilerin Suriye'ye gönüllü şekilde dönüşü konusunda beraber çalışıyoruz. Bu konuda özellikle bakanlar düzeyinde bir konferansa Türkiye'de ev sahipliği yapmak istiyoruz.

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