Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan İdlib açıklaması: Ne gerekiyorsa yapacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakyalı mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

İdlib’deki durum vahametini koruyor. Rejimin saldırganlığı yüzünden çok sayıda insan evini terk etmek durumunda kaldı. Rejim bizim askerlerimize de saldırdı 8 şehidimiz oldu. Kat kat fazla karşılığını verdik.

Sadece bizim askeri mevcudiyetimize yönelik değil bu insani dramı durdurmak için de ne gerekiyorsa yapacağız.

Rusya'dan heyet geliyor

Rejimin garantörü olan Rusya ile de bu süreci tekrar değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile görüşmesinin sonunda heyetlerin buluşması konusunda hem fikir oldular.

Biraz önce gelen bilgiye göre Rusya’dan yarın bir heyet Türkiye’ye geliyor. Heyet ile İdlib'deki durum görüşülecek.İhtiyaç olursa liderler düzeyinde de görüşme yapılacak.

Ayrıntılar geliyor...