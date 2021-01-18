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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Almanya açıklaması: Diyalog mekanizmalarımızı canlandıracağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Maas açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık" açıklamasında bulundu.

  • Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz" dedi.

AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

"Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin derinleşmesini arzu ediyorum"

  • Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise, "Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin derinleşmesini arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.

Maas, Rusya'da gözaltına alınan muhalif Navalnıy'ın hemen serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Alman Bakan, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferine ilişkin de değerlendirmelerini paylaştı. Mass, "Mesut Özil Alman milli takımı açısından çok büyük başarılara imza attı. Türkiye'de başarılı olmasını arzu ediyorum." dedi.

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