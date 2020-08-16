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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Biden'e tepki: Cahilce yapılmış bir açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Biden'in açıklamalarına "Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış bir açıklama" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Dominik Cumhuriyeti'nde ABD'li mevkidaşı Pompeo ile bir araya geldi.

Pompeo görüşmesiyle ilgili Libya'yı görüştüklerini ve ABD ile istişarelerin devam etme kararı alındığını kaydeden Çavuşoğlu, Biden'in açıklamalarına "Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış bir açıklama" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Pompeo ile Doğu Akdeniz'i görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesinde Doğu Akdeniz'deki gerginliğin azaltılması konusunun ele alındığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ve Pompeo'nun Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santa Domingo'da bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Bakan Çavuşoğlu ve Pompeo, Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması da dahil ortak endişelerinin bulunduğu konuları ele aldı." ifadesine yer verildi.

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