Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan futbolcu Maradona için taziye mesajı: Güle güle 10 Numara

Dünya

İrini sadece Türkiye’ye karşı

Libya’ya silah ambargosunu denetlemek için AB’nin hayata geçirdiği İrini Harekatı, uluslararası meşruiyete sahip olmaması bir yana çifte standart da uyguluyor. İrini’nin bugüne kadar durdurduğu 5 geminin 3’ü Türkiye’den hareket edenler oldu. AB bu dönemde, özellikle Mısır-Libya kara sınırından Hafter’e silah sevkiyatlarına göz yumdu.