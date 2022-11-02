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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki: Verdiğimiz cevaplar çileden çıkardı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarına tepki gösterdi. Komşunun Türkiye'nin aleyhinde konuşmayı sürdürdüğünü belirten Çavuşoğlu, "Miçotakis, pozitif gündeme odaklanma sözü verdi ancak tutmadı. Bu bardağı taşıran son damla oldu" ifadelerini kullandı. Ayrıca komşunun Ege'deki tacizleriyle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Verdiğimiz yanıtlar Yunanistan'ı çileden çıkardı. Hukuki argümanlarımızdan çok rahatsız oldu" diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan Yunanistana tepki: Verdiğimiz cevaplar çileden çıkardı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da SETA tarafından düzenlenen “Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası” konulu panelde açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarına tepki gösterdi. Komşunun Türkiye'nin aleyhinde konuşmayı sürdürdüğünü belirten Çavuşoğlu, "Miçotakis, pozitif gündeme odaklanma sözü verdi ancak tutmadı. Bu bardağı taşıran son damla oldu" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:

Verdiğimiz yanıtlar Yunanistan'ı çileden çıkardı. Hukuki argümanlarımızdan çok rahatsız oldu.

(Ege'deki göçmen zulmü)

Yunanistan sahte fotoğraf ve belgelerle bize çamur atmaya kalkıştı. Biz de bunun cevabını belgelerle verdik.

Biz dört öğrenci için okul açarken, Yunanistan okulları camileri vakıfları kapatıyor.

Yunanistan'ın hava sahasıyla ilgili yaptığı açıklamalar ayrı bir garabet. Uluslararası hukukun açıkça dışındadır.

Anlaşmalarla sana bırakılmayan ada üzerinde tasarrufu tanımıyoruz. Günü geldiğinde uyarılarımız hukuki argümanlar arasında yer alacak.

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