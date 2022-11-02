Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a tepki: Verdiğimiz cevaplar çileden çıkardı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da SETA tarafından düzenlenen “Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası” konulu panelde açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarına tepki gösterdi. Komşunun Türkiye'nin aleyhinde konuşmayı sürdürdüğünü belirten Çavuşoğlu, "Miçotakis, pozitif gündeme odaklanma sözü verdi ancak tutmadı. Bu bardağı taşıran son damla oldu" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:

Verdiğimiz yanıtlar Yunanistan'ı çileden çıkardı. Hukuki argümanlarımızdan çok rahatsız oldu.

(Ege'deki göçmen zulmü)

Yunanistan sahte fotoğraf ve belgelerle bize çamur atmaya kalkıştı. Biz de bunun cevabını belgelerle verdik.

REKLAM

Biz dört öğrenci için okul açarken, Yunanistan okulları camileri vakıfları kapatıyor.

Yunanistan'ın hava sahasıyla ilgili yaptığı açıklamalar ayrı bir garabet. Uluslararası hukukun açıkça dışındadır.

Anlaşmalarla sana bırakılmayan ada üzerinde tasarrufu tanımıyoruz. Günü geldiğinde uyarılarımız hukuki argümanlar arasında yer alacak.

DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de Ege'deki zulmü anlatması Yunan basını çıldırdı

DÜNYA Yunanistan yine yaptıklarını unutup Türkiye'yi suçladı