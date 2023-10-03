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Dışişleri Bakanı Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği: Ankara'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da diplomatik görüşmelerde bulundu. Bakan Fidan, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'yı kabul etti. Fidan ayrıca, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Genel Direktörü Michael Spindelegger ile Ankara'da bir araya geldi.

Büşra Soyal
21:28 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomatik temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomatik temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomatik temaslarına ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Buna göre, Bakan Fidan, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'yı kabul etti.

Fidan ayrıca, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Genel Direktörü Michael Spindelegger ile Ankara'da bir araya geldi.


Dışişleri Bakanı Fidan Muğla'da ziyaretlerde bulundu
Dışişleri Bakanı Fidan Muğla'da ziyaretlerde bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Muğla'da Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Fidan, Milas-Bodrum Havalimanı'nda Vali İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça ve belediye başkanları tarafından karşılandı. Kente gelen Bakan Fidan, göreve yeni atanan Vali Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek başarı diledi, kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca organize edilen "2023 Şehir Buluşmaları" kapsamında Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Toplantısına katıldı.




#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
#Ankara
#Diplomasi
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