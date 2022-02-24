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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 8 gün arayla ikinci kez koronavirüse yakalandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan ziyareti sırasında yeniden Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. Çavuşoğlu'nun testi 8 gün önce pozitif çıkmış, 5 gün önce ise negatife dönmüştü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 8 gün arayla ikinci kez koronavirüse yakalandı
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Kazakistan’da yaptırdığım testin pozitif çıkması üzerine, kardeşim Mukhtar Tileuberdi’yle Stratejik Planlama Grubu Toplantısını tedbiren video konferans yoluyla gerçekleştirdik. Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın Kazakistan’a destek ve dayanışmasını teyit ettik" ifadelerini kullandı.

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Çavuşoğlu 16 Şubat'ta yine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. 19 Şubat'ta ise testinin negatife döndüğünü, "Covid-19 testlerim Hamdolsun negatife döndü. Bu süreçte destek ve dualarını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim Şâfi ismiyle tüm hastalarımıza şifa versin" sözleriyle açıklamıştı.

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