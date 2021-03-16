Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Avrupa Birliği’nin zamana oynamaması gerekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Slovak mevkidaşıyla ortak açıklama yaptı.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
(Türkiye - AB ilişkileri) Biz verdiğimiz sözleri tuttuk, her türlü adımı atmaya hazırız. Vize serbestisinde aşama kaydedebiliriz Gümrük Birliği anlaşmasını güncelleyebiliriz. Avrupa Birliği’nin zamana oynamaması gerekiyor. Biz ilişkilerimizi daha da genişletmeye hazırız.
(Suriye'de iç savaşın 10. yılı) 6 milyona yakın insan evini terk etmiş durumda. 2.5 milyon çocuk okuluna gidemiyor. İyimser ve karamsar olduğumuz konular var. PKK/YPG bazı batılı ülkelerden destek görüyor.
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