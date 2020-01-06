Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile Süleymani, Suriye ve Libya konularını görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Görüşmede; Kasım Süleymani, Suriye ve Libya konularının ele alındığı bildirildi.

Haber Merkezi 06 Ocak 2020, 07:11 Son Güncelleme: 06 Ocak 2020, 08:08 DHA