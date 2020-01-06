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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile Süleymani, Suriye ve Libya konularını görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Görüşmede; Kasım Süleymani, Suriye ve Libya konularının ele alındığı bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

  • Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres telefon görüşmesi yaptı.

İkilinin, ABD'nin saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile Suriye ve Libya konularını ele aldıkları belirtildi.

Çavuşoğlu bugün İngiltere, Pakistan ve Katar Dışişleri Bakanları ile de telefon görüşmesi yapmıştı.

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