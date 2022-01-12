​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kazakistan’ın yanındayız ​

Çavuşoğlu, Kazakistan gündemiyle çevrim içi olarak düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan Çavuşoğlu, Kazakistan’da yaşanan gelişmeler üzerine TDT dışişleri bakanları olarak olağanüstü toplandıklarını, Türk dünyası ailesinin önemli bir ferdi olan Kazakistan’daki gelişmelerin herkesi derinden etkilediğini söyledi.

TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETMEYE HAZIRIZ

Çavuşoğlu, Kazakistan’da barış ve istikrarın bölge ve teşkilat için olduğu gibi küresel barış için de önemli olduğunu belirterek “Türkiye olarak da en başından beri Kazak makamlarıyla temas halinde olduk. Kamuoyumuz gelişmeleri yakından izledi, millet olarak dertlendik. Cumhurbaşkanımız, başta Tokayev olmak üzere, üye devletlerin devlet başkanlarıyla temas halinde, gelişmeleri yakından takip etti. Biz de dışişleri bakanları olarak yakın temas halinde olduk. Bakanlığım başta olmak üzere birçok kuruluş ve önemli şahsiyet kardeş Kazakistan’a destek açıklamaları yaptı. Kardeşlerimizin bu zor gününde yanlarında olmayı bir borç bildik. Bundan sonra da üzerimize ne düşerse tüm imkanlarımızla Kazakistan’ın yanındayız ve tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız” dedi.

REKLAM

BÖLGEMİZ JEOPOLİTİK İLGİ ODAĞI

Çavuşoğlu, bağımsızlığından bu yana Kazakistan’ın hep başarılı ve dengeli bir dış politika izlediğini belirterek “İçinden geçilmekte olan bu krizin de Kazakistan’ın egemenliğine, bütünlüğüne, istikrarına ve dengeli dış politikasına zarar vermeyeceğine inanıyoruz. Çünkü biz kardeş Kazakistan’ın gücüne, basiretine ve sağduyusuna güveniyoruz.” dedi.

“Bölgemiz jeopolitik ilgi odağı” diyen Çavuşoğlu, “Biz jeopolitik rekabetin değil, iş birliği ve refahın aktörleriyiz zira devletleri ve milletleri refah, istikrar ve barış yüceltiyor. Aynı şekilde iş birliği ve refahın artışı, barışın en büyük teminatı oluyor.” değerlendirmesini yaptı.

Olağanüstü toplantıdan destek mesajı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), TDT üye ve gözlemci devletlerinin dışişleri bakanları, Kazakistan’daki gelişmeleri değerlendirmek üzere çevrim içi olağanüstü toplantı düzenledi. Olaylar sırasında yaşamını yitirenler anısına bir dakikalık saygı duruşunun ve kapsamlı fikir alışverişinin ardından TDT, yazılı açıklama yaptı.

REKLAM

Kazakistan ve ülkenin kardeş halkına olan kararlı desteğin teyit edildiği açıklamada, bölgesinde ve ötesinde istikrar ve güvenlik için hayati önem taşıyan Kazakistan’ın istikrarının öneminin altı çizildi. Açıklamada, yerel ve uluslararası zorlukların ele alınmasında koordinasyon, iş birliği karşılıklı yardım için TDT’nin 2040 Vizyon Belgesi’ne atıfta bulunularak “(TDT), Mevcut krizi aşmada, Kazakistan yönetimine ve halkına gereken desteği vermeye hazır olduğunu yineledi” ifadesi yer aldı.

GÜNDEM Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kazakistan açıklaması: Her türlü desteği vereceğiz