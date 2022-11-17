Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan tahıl anlaşmasıyla ilgili önemli açıklama: Bir yıl uzatılabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.
#CANLI Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Meksikalı mevkidaşı Ebrard ile ortak basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/PGBkAPsCJS
#CANLI Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Meksikalı mevkidaşı Ebrard ile ortak basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/PGBkAPsCJS— Yeni Şafak (@yenisafak) November 17, 2022
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
TAHIL ANLAŞMASI 120 GÜN UZATILDI
Cumhurbaşkanımız, Putin ve Zenenskiy ile görüştü. Tahıl anlaşması 120 gün uzatıldı.
Önemli adımlar atıldı. Rusya'da bu durumdan tatmin oldu. Engeller tamamen kalkmalı.
120 gün sonunda 1 yıl uzatılabilir.
Ayrıntılar geliyor...