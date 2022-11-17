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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan tahıl anlaşmasıyla ilgili önemli açıklama: Bir yıl uzatılabilir

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon ile Ankara’da ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Çavoşoğlu, "Cumhurbaşkanımız, Putin ve Zenenskiy ile görüştü. Tahıl anlaşması 120 gün uzatıldı. Engeller tamamen kalkmalı. 120 gün sonunda 1 yıl uzatılabilir" diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğludan tahıl anlaşmasıyla ilgili önemli açıklama: Bir yıl uzatılabilir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Casaubon ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

TAHIL ANLAŞMASI 120 GÜN UZATILDI

Cumhurbaşkanımız, Putin ve Zenenskiy ile görüştü. Tahıl anlaşması 120 gün uzatıldı.

Önemli adımlar atıldı. Rusya'da bu durumdan tatmin oldu. Engeller tamamen kalkmalı.

120 gün sonunda 1 yıl uzatılabilir.

Ayrıntılar geliyor...

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