Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan tahıl anlaşmasıyla ilgili önemli açıklama: Bir yıl uzatılabilir

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İstiklal bombacısının savcılık ifadesi ortaya çıktı: Türkiye'ye gelme talimatını YPG'den aldım

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın savcılık ifadesinin detayları belli oldu. Albashır'ın ifadesinde, Türkiye'ye gelme talimatını YPG'den aldığını ve çantada bomba olduğunu bilmediğini belirterek "Elledim çantayı içindeki yumuşak bir şeydi, üstte cips falan vardı. Altında yumuşak bir şey vardı. Uyuşturucu sandım. Bıraktım" dediği öğrenildi.