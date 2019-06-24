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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika S-400 açıklaması

Çavuşoğlu: Hangi yaptırım olursa olsun S-400'ü aldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 krizi ile ilgili olarak "Hangi yaptırım kararı olursa olsun biz S-400'ü aldık, teslimi konuşuluyor. Alımından vazgeçmemiz mümkün değil. Türkiye'ye kimse talimat veremez" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 alınması konusunda yaptığı açıklamada, "Bizim S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil. Yarın Türkiye'ye saldırı olduğu zaman NATO'dan Türkiye'yi korumasını bekleyemeyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

ABD İLE S-400 GERİLİMİ

S-400 alımı hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Hangi yaptırım kararı olursa olsun, hangi açıklama gelirse gelsin; biz S-400'aldık. Artık Türkiye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor. Bunun için gerekli çalışmalar devam ediyor. Bizim S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil. Yarın Türkiye'ye saldırı olduğu zaman NATO'dan Türkiye'yi korumasını bekleyemeyiz. Müttefiklerimize baktığımız zaman sınırımızdaki Patriotları çekenler ABD, İtalya, Hollanda... Yarın Patriot alma garantisi yok. Bu saldırı füzesi değil ki, kendi ihtiyacımızı karşılamak zorundayız. Keşke müttefiklerimizden alabilseydik. Bu konu hakkında Cumhurbaşkanımız, Trump ile konuşacak. ABD'de her konuda olduğu gibi farklı sesler geliyor" ifadelerini kullandı.

Hangi yaptırımolursa olsun S-400ü aldık

Hangi yaptırım
olursa olsun S-400'ü aldık

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