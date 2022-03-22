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ANKARA

Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Birliği için vizyonsuzluk ve talihsizliktir

Dışişleri Bakanlığı; 'Avrupa Birliği’nin Stratejik Pusula başlıklı belgesinin AB'yi Doğu Akdeniz'de, çözümlerin değil, sorunların parçası yapacağı ve doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır' açıklaması yaptı.

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Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Birliği için vizyonsuzluk ve talihsizliktir
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle;
Bu belgenin (AB’nin Stratejik Pusula başlıklı belgesi)
AB'yi Doğu Akdeniz'de, çözümlerin değil, sorunların parçası yapacağı ve doğru stratejilere taşımayacağı aşikardır. Son günlerde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında, belgenin gerçekleri ve doğruları bu şekilde ıskalamış olması ve tam üyelik adayı olan bir NATO Müttefikini bu denli sığ bir bakışla ele alması AB için bir vizyonsuzluk ve talihsizliktir.
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