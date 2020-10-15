Dışişleri Bakanlığı: Bakan Dendias'ın uçağının bekletildiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır Dışişleri Bakanlı sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın uçağının, Türk hava sahası girişinde kasıtlı olarak bekletildiğine yönelik iddiaya cevap verdi. Aksoy, "Yunan bakanın uçağının hava sahamızı kullanmasına vakit kaybetmeksizin izin verilmiştir. Söz konusu uçak, Irak’tan uçuş planı sunmadan kalkmıştır. Bu olayda da keyfiyet en başta Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın emniyeti için bir zorunluluktur. Konu hakkında Yunan muhataplarımıza da bilgi verilmiştir" dedi.

Haber Merkezi 15 Ekim 2020, 12:05 Son Güncelleme: 15 Ekim 2020, 12:29 DHA