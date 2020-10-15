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POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı: Bakan Dendias'ın uçağının bekletildiği haberleri gerçeği yansıtmamaktadır

Dışişleri Bakanlı sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın uçağının, Türk hava sahası girişinde kasıtlı olarak bekletildiğine yönelik iddiaya cevap verdi. Aksoy, "Yunan bakanın uçağının hava sahamızı kullanmasına vakit kaybetmeksizin izin verilmiştir. Söz konusu uçak, Irak’tan uçuş planı sunmadan kalkmıştır. Bu olayda da keyfiyet en başta Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın emniyeti için bir zorunluluktur. Konu hakkında Yunan muhataplarımıza da bilgi verilmiştir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy

Yunanistan devlet televizyonu ERT tarafından aktarılan habere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı taşıyan uçağın, Irak dönüşünde Türkiye tarafından yaklaşık 20 dakika havada bekletildiği öne sürülmüştü.

Gerçeği yansıtmıyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Aksoy şöyle konuştu:

  • "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ı 14 Ekim’de Irak’a götürüp getirmek üzere hava sahamızdan üst uçuş izni talep edilmiş, bu iznin uygun bulunduğu zamanlıca Yunan tarafına bildirilmiştir. Uçağın Irak’ta arızalanması üzerine, Yunanistan tarafı ikinci bir uçak tahsis etmiş, söz konusu uçağın da aynı uçuş izin numarasıyla hava sahamızı kullanmasına vakit kaybetmeksizin izin verilmiştir. Söz konusu uçak, Irak’tan uçuş planı sunmadan kalkmıştır. Bu olayda da keyfiyet en başta Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın emniyeti için bir zorunluluktur. Konu hakkında Yunan muhataplarımıza da bilgi verilmiştir."
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