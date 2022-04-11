Dışişleri Bakanlığı: Filistinli bir sivil kadının İsrail güvenlik kuvvetlerince öldürülmesini şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Beytüllahim’de Filistinli bir sivilin İsrail güvenlik kuvvetlerince öldürülmesi hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Batı Şeria’nın Beytüllahim kentindeki Husan kasabasında Gade Sebatin isimli, herhangi bir tehdit oluşturmayan Filistinli bir sivil kadının İsrail güvenlik kuvvetlerince herhangi bir uyarıda bulunulmadan vurularak öldürülmesini şiddetle kınıyoruz. İsrail makamlarını olayın tarafsız ve kapsamlı bir biçimde soruşturularak, sorumlularını bir an önce adalet önüne çıkarmaya ve bu tür insanlık dışı hadiselerin tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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