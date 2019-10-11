Dışişleri Bakanlığı: Harekatta PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG unsurları hedef alınmaktadır

Bakan Soylu'dan dünyaya: Bunlar terörist değilse o havanı bize hangi ülkenin ordusu attı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu 'Buradan hem içeride hem de dünyadaki 'Kafası karışıklar'a sormak istiyorum. Türkiye'ye atılan havan mermileri bir resmi orduya mı ait? Biz terörle mücadele ettiğimizi söylüyoruz, hayır diyorlar. Peki o zaman kim bunlar? O havanın başında kim vardı? Bu havan mermisini bize hangi devletin resmi ordusu attı. Terörist olduklarını kabul etmiyorsanız, normal sivil vatandaşlar mı attı? Roket atar taşıyan, bir ülkenin resmi askeri de olmayan birine biz terörist demeyelim de ne diyelim?' ifadelerini kullandı.