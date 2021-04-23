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POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı: İsrail yönetimini tedbir almaya davet ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail yönetimini, Filistinli sivillerin ırkçı yerleşimcilerin saldırılarına karşı korunması ve ramazan ayında huzur ve hoşgörü ortamının tesis edilmesi hususunda tedbir almaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığı: İsrail yönetimini tedbir almaya davet ediyoruz
İsrail polisinin Kudüs’te Filistinlilere müdahalesinde 78 kişi yaralandı.

Dışişleri Bakanlığı, ırkçı yerleşimcilerin Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği kışkırtıcı eylemler hakkında yazılı açıklama yaptı.

"Endişe duyuyoruz"

Açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında yasadışı yerleşim birimlerinde yaşayan ırkçı gruplar tarafından dün Kudüs'te gerçekleştirilen kışkırtıcı eylemlerin tehlike ve kaygı verici olduğu belirtilerek, "Çatışmalarda çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasından ve bunlardan bir kısmının İsrail güvenlik güçlerince gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz. İsrail yönetimini, Filistinli sivillerin ırkçı yerleşimcilerin saldırılarına karşı korunması ve ramazan ayında kışkırtma ve nefret yerine huzur ve hoşgörü ortamının tesis edilmesi hususunda tedbir almaya davet ediyoruz" denildi.

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