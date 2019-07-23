Gündem Türkiye, İsrailin Doğu Kudüsteki yıkımlarını şiddetle kınadı
POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarını şiddetle kınadı

Türkiye, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasını şiddetle kınadı.

Haber Merkezi AA
İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkıyor.
İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkıyor.

Türkiye, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasını şiddetle kınadı.

  • Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkması İsrail'in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür. Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi eylemleri şiddetle kınıyoruz" ifadesi yer aldı.

İki devletli çözüm vizyonuna zarar veren bu gayrimeşru eylemlerin derhal durdurulması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Uluslararası toplumu, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya ve Filistin halkının haklarının korunması için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."

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