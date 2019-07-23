Türkiye, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarını şiddetle kınadı

Ekonomi

YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Kurban Bayramı dolayısıyla artan yolcu talebinin karşılanması için ilave YHT seferleriyle yolcu kapasitesi 2 bin 500 kişiye çıkarıldı. Bölgesel ekspreslerde 15 bin ilave koltuk ile konvansiyonel trenlerde 28 bin 500 koltukluk kapasite artışı sağlandı" dedi.