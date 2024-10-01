Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatması hukuksuz bir işgal girişimidir

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatarak bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir. Bu saldırının bir an önce sona ermesi ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin, uluslararası hukukun gereğini yapması ve Lübnan'ın işgaline yönelik bu saldırıya karşı gereken önlemleri alması gerektiği ifade edilen açıklamada, İsrail tarafından işlenen her suçun, "uluslararası hukuka ve BM Şartı'na indirilen bir darbe" olduğu belirtildi.