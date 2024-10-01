Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatması hukuksuz bir işgal girişimidir

"İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatarak bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir. Bu saldırının bir an önce sona ermesi ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerekmektedir."