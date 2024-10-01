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Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatması hukuksuz bir işgal girişimidir

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatması hukuksuz bir işgal girişimidir

Halil Akkoç
12:211/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatarak bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir. Bu saldırının bir an önce sona ermesi ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,
"İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatarak bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir. Bu saldırının bir an önce sona ermesi ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerekmektedir."
denildi.
Saldırının, sadece bölge ülkelerini değil, bölge dışı ülkelerin de güvenlik ve istikrarını hedef aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu tehlikeli işgal girişimi sonucunda yeni bir göç dalgasının ortaya çıkması ve tüm dünyada aşırıcıların zemin kazanması kuvvetle muhtemeldir. Bu gelişmelerin İsrail'e siyasi destek ve silah sağlayan ülkeleri de etkileyeceği unutulmamalıdır."

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin, uluslararası hukukun gereğini yapması ve Lübnan'ın işgaline yönelik bu saldırıya karşı gereken önlemleri alması gerektiği ifade edilen açıklamada, İsrail tarafından işlenen her suçun, "uluslararası hukuka ve BM Şartı'na indirilen bir darbe" olduğu belirtildi.

Açıklamada, bölgede sükunetin tesisi için atılması gereken başlıca adımın
"Gazze'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması"
olduğuna dikkat çekilerek Gazze'ye barış getirilmesinin tüm insanlığın sorumluluğu olduğunun altı çizildi.
Terör devleti İsrail Lübnan'ın güneyini fosfor bombalarıyla vurdu

İşgalci İsrail, 12 aydan fazla süredir masum Filistinlilerin üzerine bomba yağdırıyor. Terör devleti, Gazze'de yaptığı soykırımın alanını genişletmeyi amaçlıyor. Haftalardır Lübnan'a alçak saldırılar düzenleyen İsrail, Güney Lübnan'ı, kullanılması yasak olan fosfor bombalarıyla vurdu. Lübnan, güney sınırında bulunan askerlerini geri çekti. Terör devleti İsrail'e ait askeri araçlar, kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına giriş yaptı. Al Arabiya'da yer alan habere göre; işgal güçleri Lübnan'ın güneyindeki Ramish köyünden kara harekatı başlattı. Yerel kaynaklar ise bölgede şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu, nedeninin ise savaş uçakları tarafından yapılan saldırı olabileceğini belirtti.

#Dışişleri Bakanlığı
#İsrail
#Lübnan

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