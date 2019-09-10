Dışişleri Bakanlığı: Kardeş Irak halkına taziyelerimizi sunuyoruz

Dünya

Filistinli yetkililer: İlhak olursa barış süreci biter

Filistin Kurtuluş Örgütü, Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ürdün Vadisi'nin ilhak edilmesini savaş suçu ve ırkçı rejimin kutsanması olarak nitelendirdi. Ureykat, paylaşımında ''Eğer ilhak olursa Netanyahu önümüzdeki 100 yıl boyunca barış ihtimalini toprağa gömmeyi başarmış olacak. İsrailliler, uluslararası toplum, bu deliliği durdurmalıdır. İlhak, bir savaş suçudur. Irkçılığın, şiddetin, aşırılıkçılığın ve kan dökülmesinin kutsanması demektir'' ifadelerini kullandı.