Dışişleri Bakanlığı: Kongo'daki saldırıları şiddetle kınıyoruz Dışişleri Bakanlığı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Ituri eyaletinde yer alan Blakete-Plitu maden sahasında silahlı gruplarca düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların bulunduğu saldırıya ilişkin, "Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Dost Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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