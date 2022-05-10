Dışişleri Bakanlığı: Kongo'daki saldırıları şiddetle kınıyoruz

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Ituri eyaletinde yer alan Blakete-Plitu maden sahasında silahlı gruplarca düzenlenen saldırılara ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.
"Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların bulunduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir" denilen açıklama şu ifadelerle sürdürüldü:
"ŞİDDETLE KINIYORUZ"
- "Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Dost Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz."