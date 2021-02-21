Dışişleri Bakanlığı: Somali'deki gelişmelerden endişeliyiz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Tüm tarafların şiddete yol açabilecek eylemlerden kaçınarak sağduyuyla hareket etmesi, Federal Hükümet ile Bölgesel Yönetim Liderlerinin biraraya gelerek 17 Eylül 2020 tarihinde varılan uzlaşı zemininde, kapsayıcı ve yapıcı bir diyalogla anlaşmazlıkları çözmeye çalışmaları önem arz etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında dost ve kardeş ülke olarak nitelendirilen Somali halkının iradesine saygı duyulması gerektiği vurgulanırken, "Bu çerçevede, karşılıklı anlayış zemininde seçim süreci konusunda daha fazla gecikmeksizin uzlaşı sağlanmasını temenni ediyoruz" denildi.

Somali'deki gerginlik

Hükümetin, muhalefetin kitlesel gösterilere hazırlandığı sırada koronavirüs vakalarındaki artışını gerekçe göstererek çarşamba günü tüm toplantı ve etkinlikleri yasaklaması ülkedeki gerginliği arttırdı.

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Cumhurbaşkanı adaylarından Şerif Şeyh Ahmed ve Hasan Şeyh Mahmud'un kaldığı Nasaha Blood Oteli çevresinde, gece saatlerinde, Cumhurbaşkanı Adaylar Konseyine bağlı güçlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker de yaralanmıştı.

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