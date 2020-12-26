Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Yunanistan'ı sorumlu şekilde hareket etmeye davet ediyoruz

Dünya

Fransız gazetesi Le Monde: 6 SİHA ile koca orduyu yok ettiler

Türk SİHA'larının başarısı Avrupa medyasında konuşulmaya devam ediyor. Fransız gazetesi Le Monde'de çıkan bir haberde "6 Bayraktar ile Ermenistan ordusunu mahvettiler. Suriye ve Libya'da olduğu gibi Karabağ'da da Rus sistemleri çaresiz kaldı. SİHA'lar gelecekte savaşların nasıl olacağını gösteriyor. Avrupa ders almalı" ifadelerine yer verildi.