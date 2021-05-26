Dışişleri Bakanlığı: Suriye'deki seçimler halkın hür iradesini yansıtmıyor

Beşşar Esed rejimi, milyonlarca Suriyelinin yerinden edildiği ülkede, bugün sözde rakiplerin halkla temas kurmadığı göstermelik bir "devlet başkanlığı" seçimi düzenliyor.

Rejimin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ın "Amerika'daki seçimlerden 1000 kat daha iyi" diye tanımladığı süreçte, anayasa mahkemesi kararıyla adaylıkları ilan edilen 3 ismin yarıştığı iddia ediliyor.

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere dışişleri bakanları, dün akşam saatlerinde ortak açıklama yaparak, Suriye'de yapılacak seçimlerin, adil ve özgür bir ortamda olmayacağını ve herhangi bir meşruiyetinin bulunmadığını bildirmişti.

Söz konusu hukuksuz girişime ilişkin Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı.

"Gayrimeşru bir nitelik taşıyor"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır.

Serbest ve adil olmayan şartlarda tertiplenen sözkonusu seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümüne ilişkin BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararının lafzı ve ruhuyla bağdaşmadığı gibi rejimin siyasi sürece ilişkin samimiyetsiz yaklaşımını da ortaya koymaktadır.

Rejimin sonucu malum seçimleri öne sürerek suni meşruiyet sağlama girişimlerine izin verilmemesi ve BM kolaylaştırıcılığında, Suriyelilerin sahipliğinde ve öncülüğünde yürütülen siyasi sürecin kesintisiz devam ettirilmesi önem taşımaktadır.

Türkiye, bu yöndeki gayretlerini Suriye halkıyla dayanışma içinde kararlılıkla sürdürecektir.

DÜNYA Beş ülkeden ortak açıklama: Suriye seçimleri özgür ve adil olmayacak