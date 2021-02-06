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POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı: UCM’nin kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmesi kararına ilişkin açıklama yayımlayan Dışişleri Bakanlığı, "Memnuniyetle karşılıyoruz. UCM’nin almış olduğu bu karar, İsrail’in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin sağlanması yönünde atılmış anlamlı bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmişti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kararın İsrail’in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesi açısından önemli olduğu vurgulanarak şunlar söylendi:

  • "Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM), 1967‘den bu yana İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmesini memnuniyetle karşılıyoruz.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin topraklarında işlenen suçlar için yargı yetkisinin olduğuna hükmetti
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Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin topraklarında işlenen suçlar için yargı yetkisinin olduğuna hükmetti

UCM’nin almış olduğu bu karar, İsrail’in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit edilmesinin sağlanması yönünde atılmış anlamlı bir adımdır.

  • Söz konusu karar, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanlığımız sırasında BM Genel Kurulu'nda ülkemizin öncülüğünde kabul edilen Filistin Halkına Koruma Sağlanmasına İlişkin Kararın hayata geçirilmesine de katkı sağlayacaktır.

UCM kararının uluslararası toplum tarafından desteklenmesi, İsrail'in Filistin halkına yönelik aşırı ve orantısız güç kullanımına karşı caydırıcılık tesis edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır."

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