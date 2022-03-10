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ANKARA

Dışişleri Bakanlığı: Ülkemize yönelik asılsız iddiaları reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı; Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 9 Mart 2022 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen bazı kararlarda ve açıklamalarda yer alan Türkiye'ye yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddettiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığı: Ülkemize yönelik asılsız iddiaları reddediyoruz
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Dışişleri Bakanlığı, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin bazı karar ve açıklamalarında Türkiye'yi hedef alan asılsız iddiaların tümüyle reddedildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 9 Mart 2022 tarihinde düzenlenen toplantısında kabul edilen bazı kararlarda ve açıklamalarda yer alan ülkemize yönelik asılsız iddiaları tümüyle reddediyoruz. " ifadesi kullanıldı.

Bölge gerçekleri ve dinamikleriyle uyuşmayan bu köhne ve art niyetli yaklaşımların Arap coğrafyasındaki sorunların çözümüne katkı sağlamadığının açık olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye, milli güvenliğine ve çıkarlarına yönelik tehditlerle mücadelesini uluslararası hukukun ilke ve normları çerçevesinde yürütmektedir. Bu konuda herhangi bir şüphe ya da tereddüt yoktur. Türkiye’nin tüm bu çabaları, aynı zamanda Arap ülkelerinin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasına yöneliktir.

Nitekim bugün Türkiye’nin, dost ve kardeş Arap halklarının yüreklerindeki yeri bellidir. Arap Ligi’nin, bazı üyelerinin münferit gündemlerine alet olmak yerine, bu örgütün temsil ettiği asil halkın iradesini yansıtması beklenir. "

Söz konusu kararlara karşı çıkmaya veya şerh koymaya devam eden üye ülkelerin, Türkiye'nin katkılarının farkında ve Türkiye ile iş birliğinin öneminin bilincinde olduğu vurgulanan açıklamada "Türkiye, bölgede kalıcı istikrar ve refahın tesisi hedefiyle, olumlu bir gündem doğrultusunda ve sağduyuyla iş birliği yapma arzu ve iradesini sergileyen tüm Arap Ligi üyesi ülkelerle birlikte çalışmaya hazırdır." ifadesi kullanıldı.

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