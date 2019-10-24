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POLİTİKA

Dışişleri Bakanlığı'dan Avrupa Parlamentosu’na Barış Pınarı Harekatı tepkisi: Tümüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "Avrupa Parlamentosu’nun bugün Barış Pınarı Harekatı hakkında benimsediği tutumu tümüyle reddediyoruz. Teröristleri sürekli parlamentosunda ağırlayanların aldığı bu karar aslında bizi şaşırtmamıştır" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
​Dışişleri Bakanlığı
​Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Barış Pınarı Harekatı hakkında benimsediği tutumun tümüyle reddedildiği belirtilerek, "Evvelce her vesileyle ifade edildiği üzere harekatımız uluslararası hukuk temelinde, Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkımız ve BM Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca yürütülmüştür. Harekat ile AB ve NATO tarafından da terör örgütü kabul edilen PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmış, sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için gereken her türlü tedbir uygulanmıştır. Ayrıca bu harekatın meşruiyeti ABD ve Rusya ile yaptığımız anlaşmalarla da tescil edilmiştir" denildi.

"Bugüne kadar defaatle uluslararası kamuoyuna ve en üst düzeyde yabancı resmi muhataplarımıza yaptığımız açıklamalarla AP kararında yer alan iddiaların tamamı evvelce tarafımızca yalanlanmış veyahut gerekli izahat getirilmiştir" ifadelerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

  • "AP, tüm bu açıklamalarımıza rağmen gerçeklerle bağdaşmayan bir karar kabul ederek, Türkiye’ye karşı önyargılı ve sağduyudan yoksun tutumunda ısrar etmiştir. Suriye’den kaynaklanan PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terörüyle ve yasa dışı göçle mücadele eden Türkiye’yle dayanışma göstermek yerine bir terör örgütünün gündemine hizmet etmeyi ve asılsız iddialarına itibar etmeyi tercih etmiştir. Karar, Mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerle yeni kurulan AP ile ülkemiz arasındaki ilişkileri geliştirme ve işbirliği ortamı yaratma çabalarına hizmet etmemektedir. Karar, AP’nin bölgesel ve küresel alandaki önemli gelişmeleri gerektiği şekilde takip edemediğini, neden ve sonuçlarını objektif ve bütüncül bir şekilde değerlendiremediğini, sağlam ve amaca uygun stratejiler geliştiremediğini göstermektedir. Suriye krizi bağlamındaki gelişmelerle Gümrük Birliği, katılım öncesi fonlar ve benzeri ilgisiz konuları bağlantılandırmaya çalışmayı ayrıca ciddi bir hata olarak görüyoruz."

AP ve AB’nin Suriye’de siyasi çözüm sürecini hızlandıran, Türkiye, Avrupa ve NATO sınırında bölücülüğü ve terör bölgesi oluşumunu ve demografik değişiklik çabalarını engelleyen ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruyan, ilave düzensiz göçü önleyen ve Suriyelilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde ülkelerine dönüşüne yardımcı olan Barış Pınarı Harekatı için AB adayı ve NATO müttefiki Türkiye’ye şükran duyacağına, basiretsiz kararlar almaya devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, Türkiye’nin kendi güvenliğinin Avrupa’nın güvenliği ile doğrudan bağlantılı olduğunun bilincinde olduğu vurgulanarak, "Bu nedenle bugüne kadar Avrupa’nın güvenliğine önemli katkılar sağlamış, bu uğurda büyük fedakarlıklar yapmıştır. Bu tutumunu sürdürmekte kararlıdır. Hiçbir güç ve hiçbir karar Türkiye’yi ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atmaktan alıkoyamaz" denildi.

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