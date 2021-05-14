Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Dışişleri Bakanlığından ABDnin 2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporuna tepki Objektiflikten uzak
ANKARA

Dışişleri Bakanlığından ABD'nin 2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'na tepki: Objektiflikten uzak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın '2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'na tepki gösterdi. Bilgiç, "ABD Dışişleri Bakanlığının 2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nun ülkemize ilişkin bölümü objektiflikten uzak bir yaklaşımla kaleme alınmıştır" dedi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığından ABDnin 2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporuna tepki: Objektiflikten uzak
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan '2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nun Türkiye ile ilgili bölümüne ilişkin yöneltilen soruya yazılı cevap verdi.

Bilgiç, "ABD Dışişleri Bakanlığının 2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nun ülkemize ilişkin bölümü objektiflikten uzak bir yaklaşımla kaleme alınmıştır" ifadesini kullandı.

Sözde değil özde adımlar

Türkiye'nin her zaman farklı dini inançlara sahip kişilerin barış ve uyum içinde yaşadığı toplumsal yapıya sahip olduğunu anımsatan Bilgiç, Türkiye'nin tüm vatandaşlarının din ve ibadet özgürlüklerinin daha ileri taşınması için sözde değil özde adımlar attığını vurguladı.

Bilgiç, 2 Mart'ta kamuoyuyla paylaşılan İnsan Hakları Eylem Planı'nda din ve vicdan özgürlüğünün korunması ile cemaat temsilcileri ve vakıflarının faaliyetlerinin daha fazla güvence altına alınmasına yönelik hedef ve faaliyetlere yer verildiğini kaydetti.

  • Sözcü Bilgiç, "Ülkemizin tüm vatandaşlarımızın din ve ibadet özgürlüğünün korunması yönündeki iradesi tamdır ve bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir." ifadesini kullandı.

Dışişlerinden ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu raporuna tepki: Asılsız, kaynağı belirsiz ve zorlama
GÜNDEM
Dışişlerinden ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu raporuna tepki: Asılsız, kaynağı belirsiz ve zorlama

ABD kendini dahil etmediği 2019 "Uluslararası Dini Özgürlükler Raporunu" yayımladı
DÜNYA
ABD kendini dahil etmediği 2019 "Uluslararası Dini Özgürlükler Raporunu" yayımladı

ABD 10 ülkeyi "dini özgürlük ihlalleri" listesine aldı
DÜNYA
ABD 10 ülkeyi "dini özgürlük ihlalleri" listesine aldı
Abone Ol Google News
Dışişlerinden Gazze çağrısı

Dışişlerinden Gazze çağrısı

"Uluslararası toplumu İsrail'e karşı harekete geçmeye davet ediyoruz"
Gazze bombardıman altında

Gazze bombardıman altında

​Filistinli aileler çocuklarıyla okullara sığındı.
Filistin’in uğradığı zulme sessiz kalan Avusturya işgalci İsrail’e açıkça destek verdi

Şenol Güneş'ten EURO 2020 için sürpriz tercihler.
Üretmek sizden destek Konya Büyükşehir'den

Üretmek sizden destek Konya Büyükşehir'den

​Konya Büyükşehir'den Çiftçiye 277 Milyon Lira Destek

Filistinli şehit sayısı 119'a yükseldi.

İç savaş çıkabilir

İç savaş çıkabilir

​Silahlı Yahudi gruplar sokaklarda terör estiriyor.

​Gazzeli çocuklar Yeni Şafak aracılığıyla dünyaya mesaj verdi.

​Gazze'de bir baba ile 3 çocuğu şehit edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.