Dışişleri Bakanlığından ABD'nin 2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'na tepki: Objektiflikten uzak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan '2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nun Türkiye ile ilgili bölümüne ilişkin yöneltilen soruya yazılı cevap verdi.

Bilgiç, "ABD Dışişleri Bakanlığının 2020 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nun ülkemize ilişkin bölümü objektiflikten uzak bir yaklaşımla kaleme alınmıştır" ifadesini kullandı.

Sözde değil özde adımlar

Türkiye'nin her zaman farklı dini inançlara sahip kişilerin barış ve uyum içinde yaşadığı toplumsal yapıya sahip olduğunu anımsatan Bilgiç, Türkiye'nin tüm vatandaşlarının din ve ibadet özgürlüklerinin daha ileri taşınması için sözde değil özde adımlar attığını vurguladı.

Bilgiç, 2 Mart'ta kamuoyuyla paylaşılan İnsan Hakları Eylem Planı'nda din ve vicdan özgürlüğünün korunması ile cemaat temsilcileri ve vakıflarının faaliyetlerinin daha fazla güvence altına alınmasına yönelik hedef ve faaliyetlere yer verildiğini kaydetti.

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Sözcü Bilgiç, "Ülkemizin tüm vatandaşlarımızın din ve ibadet özgürlüğünün korunması yönündeki iradesi tamdır ve bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir." ifadesini kullandı.

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