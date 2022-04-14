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ANKARA

Dışişleri Bakanlığından ABD'nin 2021 İnsan Hakları Raporu'na tepki: Talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2021 İnsan Hakları Raporu’ndaki 'Türkiye iddiaları' hakkında bir açıklama yaptı. Bakanlık duyurusunda, "Raporda, ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz" denildi. Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinin ABD tarafından idrak edilememiş olmasının esefle karşılandığının vurgulandığı duyuruda, "ABD’yi insan hakları konusunda kendi siciline odaklanmaya davet ediyoruz" denildi.

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Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığından ABDnin 2021 İnsan Hakları Raporuna tepki: Talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz
Arşiv

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkelerdeki insan hakları uygulamalarını değerlendirdiği yıllık raporunu açıkladı. Raporun 93 sayfalık Türkiye bölümünde, protesto ve gözaltılar, yolsuzluk iddiaları, basın ve ifade özgürlüğü sorunlarına yer verildi.

Raporda, 'hükümetin temel özgürlükleri kısıtlamaya devam ettiği ve hukukun üstünlüğünden ödün verdiği' öne sürüldü.

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Skandal rapor sonrası açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, iddiaların asılsız olduğunu vurgulayarak, "Raporu talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin teröre karşı yürüttüğü mücadelenin ABD tarafından idrak edilememiş olmasının esefle karşılandığının vurgulandığı duyuruda, "PKK’nın terör örgütü olduğunu göz ardı eden ve terörle bağlantılı çevrelerin söylemlerine destek mahiyetindeki iddialara yer verilmesi de keza kabul edilemezdir." denildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"ABD Dışişleri Bakanlığının 12 Nisan 2022 tarihinde yayımladığı 2021 İnsan Hakları Raporu’nda ülkemiz hakkında yer verilen asılsız iddiaları talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz.

Ülkemizin PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere terörizmin her türüne karşı yürüttüğü mücadelenin ABD tarafından halen idrak edilememiş olmasını esefle karşılıyoruz.

15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ’nün yalanlarının raporda geniş yer bulması, ortaya koyduğumuz tüm somut delillere rağmen, ABD’nin göz yumduğu bu terör örgütünün propagandasına alet olmaya devam ettiğini göstermektedir.

Raporda, PKK’nın terör örgütü olduğunu göz ardı eden ve terörle bağlantılı çevrelerin söylemlerine destek mahiyetindeki iddialara yer verilmesi de keza kabul edilemezdir.

Önceki raporlar bağlamında da vurguladığımız gibi, ülkemizin insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik iradesi tamdır. Uluslararası insan hakları mekanizmaları ile işbirliğimiz, 2019 Yargı Reformu Stratejisi ve 2021 İnsan Hakları Eylem Planı bu iradenin somut göstergelerinden sadece bazılarıdır.

ABD’yi insan hakları konusunda kendi siciline odaklanmaya ve terörizmle mücadele gerekçesi altında başka terörist grupların uzantılarıyla tesis ettiği ortaklıkları sonlandırmaya davet ediyoruz.

Türkiye kendi vatandaşları ile evsahipliği yaptığı milyonlarca kişinin haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir."

Dışişleri Bakanlığından ABD'nin 2021 İnsan Hakları Raporu'na tepki: Talihsiz buluyor ve külliyen reddediyoruz
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